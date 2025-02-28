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Волевая победа. Болонья - Милан 2:1. Видео голов и обзор матча
"Красно-синие" проснулись после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" одержала волевую победу над "Миланом" в перенесенной встрече девятого тура чемпионата Италии.
На гол Рафаэля Леау хозяева ответили результативными ударами Сантьяго Кастро и Дана Ндойе.
Благодаря трем набранным очкам "Болонья" поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Милан" занимает 8-ю строчку.
Серия А. Перенесенный матч девятого тура
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Милан" 2:1
Голы: Кастро 48, Ндойе 82 - Леау 43
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