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Волевая победа. Болонья - Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия

"Красно-синие" проснулись после перерыва

Волевая победа. Болонья - Милан 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Болонья" одержала волевую победу над "Миланом" в перенесенной встрече девятого тура чемпионата Италии.

На гол Рафаэля Леау хозяева ответили результативными ударами Сантьяго Кастро и Дана Ндойе.

Благодаря трем набранным очкам "Болонья" поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Милан" занимает 8-ю строчку.

Серия А. Перенесенный матч девятого тура

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан" 2:1

Голы: Кастро 48, Ндойе 82 - Леау 43

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