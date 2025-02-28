Бывший нападающий сборной Италии раскритиковал тренера Ювентуса

Тияго Мотта оказался под прицелом критики после результатов недавних матчей. За последние недели туринцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Италии, оставаясь лишь в борьбе за четвертое место в Серии A, поэтому Антонио Кассано резко высказался насчет Мотты.

"Ювентус" должен строить команду вокруг Мотты? Для меня это исключено. Даже если он выиграет чемпионат, это ничего не меняет. Невозможно стереть из памяти эти катастрофические месяцы с вылетом из Лиги чемпионов и Кубка Италии. С теми приобретениями, которые были сделаны летом, я ожидал совсем другого развития событий.

Многие игроки были обесценены, нет никакой идеи игры, никакого прогресса. И даже если бы они выиграли чемпионат, я бы сказал, что это случилось лишь из-за того, что соперники провалились, а не из-за заслуги "Ювентуса". Команде нужен четкий путь развития, а не один-два хороших месяца.

Я вижу картину полностью провальной: тренер совершил катастрофу, несмотря на великолепные инвестиции клуба летом. Например, я не понимаю, почему он игнорирует Кефрена Тюрама, который, по моему мнению, является лучшим в команде. Я действительно не могу понять, что пытается сделать Мотта. После его работы в "Болонье" я ожидал совсем другого уровня", - сказал Кассано.