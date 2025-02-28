Ювентус рассматривает вариант с возвращением именитого тренера

Туринский "Ювентус" рассматривает возможность возвращения в клуб главного тренера, с которым они трижды подряд выигрывали чемпионат Италии.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" рассматривает возможность возвращения Антонио Конте, который сейчас возглавляет "Наполи". Этот вариант не рассматривали перед началом этого сезона, но он может стать для них актуальным в мае 2025 года. Однако отмечается, что многое будет зависеть от планов "Наполи".

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Действующий контракт 55-летнего итальянского специалиста с "Наполи" рассчитан до конца июня 2027 года.

Напомним, что под руководством Антонио Конте в период с 2011 по 2014 год "старая синьора" трижды подряд выигрывала "скудетто".