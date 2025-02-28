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Гасперини мечтает о работе в итальянском гранде
Недавно его связывали с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини мечтает о работе в итальянском гранде.
Как сообщил журналист Николо Скира, 67-летний наставник "бергамасков" хотел бы возглавить туринский "Ювентус", где начался его футбольный путь. После завершения своей игровой карьеры он работал с молодежной командой "бьянконери" в течение почти 10 лет.
Считается, что возвращение Гасперини в "Ювентус" стало бы вершиной его тренерской деятельности. Еще в 2019 году Кристиано Джунтоли, который сейчас работает спортивным директором "старой синьоры" хотел пригласить его в "Наполи".
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Напомним, что в прошлом сезоне "Аталанта" под руководством Джан Пьеро Гасперини выиграла титул Лиги Европы.
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