Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини мечтает о работе в итальянском гранде.

Как сообщил журналист Николо Скира, 67-летний наставник "бергамасков" хотел бы возглавить туринский "Ювентус", где начался его футбольный путь. После завершения своей игровой карьеры он работал с молодежной командой "бьянконери" в течение почти 10 лет.

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Считается, что возвращение Гасперини в "Ювентус" стало бы вершиной его тренерской деятельности. Еще в 2019 году Кристиано Джунтоли, который сейчас работает спортивным директором "старой синьоры" хотел пригласить его в "Наполи".

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Напомним, что в прошлом сезоне "Аталанта" под руководством Джан Пьеро Гасперини выиграла титул Лиги Европы.