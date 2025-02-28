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Комо хочет удержать Фабрегаса в клубе, несмотря на интерес от команд из Серии А и Бундеслиги
Молодой испанский специалист имеет потенциал стать одним из лучших тренеров мира
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" хочет удержать главного тренера команды Сеска Фабрегаса, несмотря на интерес от клубов из Серии А и Бундеслиги.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, несколько неназванных команд из Италии и Германии, которые находятся в поиске нового менеджера, проявляют серьезный интерес к Сеску Фабрегасу. 37-летний испанец является ключевой фигурой в проекте клуба, поэтому руководство "лариджани" хочет сохранить его на следующий сезон, чтобы побороться за еврокубки.
Действующий контракт Сеска Фабрегаса с "Комо" заканчивается в конце июня 2028 года.
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Напомним, что Сеск Фабрегас возглавил "Комо" перед началом этого сезона. На данный момент его команда находится на 13-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков после 26-ти сыгранных туров в чемпионате Италии.
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