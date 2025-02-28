Именитый экс-тренер Милана высказался о результатах Ювентуса в этом сезоне

Фабио Капелло поделился мыслями о результатах "Ювентуса" в этом сезоне под руководством Тьяго Мотты.

"Мне кажется, что Тьяго Мотта осознал, что его стиль игры не дает таких результатов "Ювентусу", как это было в "Болонье". Соперники, действовавшие быстрее и решительнее, нанесли им серьезные проблемы. Они также потеряли важных лидеров команды, продав Федерико Кьезу и Данило. Они хотели осуществить радикальные изменения, но это не сработало. У них впереди очень много работы".

Читайте также Спортдир Ювентуса высказался о будущем Тьяго Мотты в клубе

"Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли также несет ответственность за провал в этом сезоне. Они потратили много денег, выбрав не тех игроков. Все они качественные, но ни один из них не является тем, кто способен изменить ход игры на поле", — сказал Капелло.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Ювентус" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.