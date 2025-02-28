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Антонио Конте высказался о предстоящем матче против Интера

Италия

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Антонио Конте высказался о предстоящем матче против Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На пресс-конференции накануне матча против "Интера" главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался об ожиданиях от игры и общей ситуации.

"Я ожидал, что на этом этапе "Наполи" начнет приобретать четкую форму. Быть в такой позиции в турнирной таблице - это повод для гордости, но не следует воспринимать это как давление, ведь это может иметь негативные последствия. Именно поэтому я постоянно подчеркиваю своим игрокам, что надо наслаждаться этим моментом.

Завтрашний матч важен для турнирного положения, ведь на кону три очка, а вокруг нас много конкурентов", - сказал Конте.

Затем он вернулся к поражению от "Комо" и объяснил, как этот матч стал уроком для команды.

"После поражения можно вынести гораздо больше уроков, чем после победы. Мы тщательно проанализировали причины неудачи против "Комо". Ребята знают, что я очень разозлился, но и они сами были разочарованы, ведь во втором тайме мы не показали свой уровень. Мы должны понимать, что всегда надо быть сконцентрированными, нельзя даже на мгновение терять бдительность", - рассказал Конте.

Предоставляем, что матч между "Наполи" и "Интером" состоится в субботу, 1 марта, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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