Полузащитник Манчестер Юнайтед может переехать в Италию

Будущее Каземиро в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным, и все указывает на то, что этим летом он может сменить команду. "Милан" проявил заинтересованность в опытном хавбеке, который мог бы стать ключевым игроком для итальянцев. Переход в "россонери" выглядит вполне возможным, он стал бы серьезным усилением для команды.

С момента перехода в "Манчестер Юнайтед" экс-игрок "Реала" не всегда играл важную роль в составе "красных дьяволов". Нестабильность команды и потребность в обновлении состава ставят под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. Руководство "Юнайтед" готово рассмотреть вариант с продажей Каземиро, если получит выгодное предложение - и этим может воспользоваться "Милан".

Итальянский клуб стремится подписать опытного полузащитника, который добавит команде баланса и лидерства.

Добавим, что в этом сезоне 33-летний бразилец забил 3 гола в 27 матчах за "МЮ" во всех турнирах.