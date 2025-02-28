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Полузащитник Манчестер Юнайтед может переехать в Италию

Италия

Есть заинтересованный клуб

Полузащитник Манчестер Юнайтед может переехать в Италию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее Каземиро в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным, и все указывает на то, что этим летом он может сменить команду. "Милан" проявил заинтересованность в опытном хавбеке, который мог бы стать ключевым игроком для итальянцев. Переход в "россонери" выглядит вполне возможным, он стал бы серьезным усилением для команды.

С момента перехода в "Манчестер Юнайтед" экс-игрок "Реала" не всегда играл важную роль в составе "красных дьяволов". Нестабильность команды и потребность в обновлении состава ставят под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. Руководство "Юнайтед" готово рассмотреть вариант с продажей Каземиро, если получит выгодное предложение - и этим может воспользоваться "Милан".

Итальянский клуб стремится подписать опытного полузащитника, который добавит команде баланса и лидерства.

Добавим, что в этом сезоне 33-летний бразилец забил 3 гола в 27 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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Каземиро Манчестер Юнайтед Милан
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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