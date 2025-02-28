Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Манчестер Юнайтед может переехать в Италию
Есть заинтересованный клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Каземиро в "Манчестер Юнайтед" остается неопределенным, и все указывает на то, что этим летом он может сменить команду. "Милан" проявил заинтересованность в опытном хавбеке, который мог бы стать ключевым игроком для итальянцев. Переход в "россонери" выглядит вполне возможным, он стал бы серьезным усилением для команды.
С момента перехода в "Манчестер Юнайтед" экс-игрок "Реала" не всегда играл важную роль в составе "красных дьяволов". Нестабильность команды и потребность в обновлении состава ставят под сомнение его дальнейшее пребывание в клубе. Руководство "Юнайтед" готово рассмотреть вариант с продажей Каземиро, если получит выгодное предложение - и этим может воспользоваться "Милан".
Итальянский клуб стремится подписать опытного полузащитника, который добавит команде баланса и лидерства.
Добавим, что в этом сезоне 33-летний бразилец забил 3 гола в 27 матчах за "МЮ" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Довбик летом может сменить клуб в Италии
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025