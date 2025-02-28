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Тренер Довбика стал лучшим тренером месяца в Серии А

Италия

Наставник римлян получил первую подобную награду в этом сезоне

Тренер Довбика стал лучшим тренером месяца в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери стал лучшим менеджером месяца в Серии А.

Под руководством 73-летнего итальянского специалиста "Рома" одержала три победы, а также сыграла вничью с "Наполи" (1:1) в феврале, вернувшись таким образом в борьбу за место в еврокубковой зоне.

Стоит отметить, что эта награда для Раньери, который возглавил "джалоросси" в ноябре прошлого года, заменив на этом посту Игора Юрича, стала первой в текущем сезоне.

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Напомним, что "Рома" не проигрывает уже в 10 последних матчах подряд в чемпионате Италии.

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Клаудио Раньери Серия А Рома (Италия)
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Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
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