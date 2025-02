Тренер Довбика стал лучшим тренером месяца в Серии А

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери стал лучшим менеджером месяца в Серии А.

Под руководством 73-летнего итальянского специалиста "Рома" одержала три победы, а также сыграла вничью с "Наполи" (1:1) в феврале, вернувшись таким образом в борьбу за место в еврокубковой зоне.

Imbattuto per tutto il mese di febbraio: Claudio Ranieri è il Philadelphia Coach of the Month ???????? pic.twitter.com/LKGk4C8meH