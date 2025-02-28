Экс-тренер сборной Украины может возглавить Милан

Легендарный " Милан " продолжает выдавать катастрофические результаты – команда продолжает терять очки и идет на 7-м месте в турнирной таблице и может не пробиться в зону Лиги чемпионов, что является главной целью на сезон.

Такое положение дел порождает все больше разговоров в прессе о скором увольнении главного тренера Сержиу Консейсау.

Как пишут местные СМИ, на данный момент у руководства клуба есть два варианта действий:

Первый – все-таки оставить португальца до конца сезона, а за это время найти ему достойного сменщика.

Второй – уволить Консейсау уже сейчас, а на его место назначить "временщика" Мауро Тассотти, который в свое время работал в штабе Андрея Шевченко в сборной Украины. При этом, руководство клуба будет одновременно смотреть на результаты команды под руководством Тассотти и одновременно искать нового именитого тренера.

Напомним, что с 2016 по 2021 год Тассотти был помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины. С марта 2024 по февраль 2025 года он работал в должности вице-президент УАФ. С 12 февраля Тассотти является администратором молодежной команды "Милана".