Раньери заявил, что поможет руководству Ромы выбрать своего преемника

Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери заявил, что поможет руководству клуба выбрать своего преемника.

"Я могу дать совет владельцам клуба. Они будут принимать окончательное решение. Моя задача состоит в том, чтобы предложить своих претенедентов на должность главного тренера "Ромы". Меня это совершенно не беспокоит".

"Клуб доверяет мне. В начале сезона команде было очень тяжело, сейчас все прилагают максимум усилий для того, чтобы изменить ситуацию. Я знаю, что я выполняю конкретную роль. Это не давит ни на меня, ни на команду".