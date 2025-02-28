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Раньери заявил, что поможет руководству Ромы выбрать своего преемника
До сих пор неизвестно, кто станет следующим менеджером римлян
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери заявил, что поможет руководству клуба выбрать своего преемника.
"Я могу дать совет владельцам клуба. Они будут принимать окончательное решение. Моя задача состоит в том, чтобы предложить своих претенедентов на должность главного тренера "Ромы". Меня это совершенно не беспокоит".
"Клуб доверяет мне. В начале сезона команде было очень тяжело, сейчас все прилагают максимум усилий для того, чтобы изменить ситуацию. Я знаю, что я выполняю конкретную роль. Это не давит ни на меня, ни на команду".
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Также напомним, что Клаудио Раньери был признан лучшим тренером месяца в Серии А по итогам февраля.
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