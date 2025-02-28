  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Раньери заявил, что поможет руководству Ромы выбрать своего преемника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Раньери заявил, что поможет руководству Ромы выбрать своего преемника

Италия

До сих пор неизвестно, кто станет следующим менеджером римлян

Раньери заявил, что поможет руководству Ромы выбрать своего преемника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери заявил, что поможет руководству клуба выбрать своего преемника.

"Я могу дать совет владельцам клуба. Они будут принимать окончательное решение. Моя задача состоит в том, чтобы предложить своих претенедентов на должность главного тренера "Ромы". Меня это совершенно не беспокоит".

"Клуб доверяет мне. В начале сезона команде было очень тяжело, сейчас все прилагают максимум усилий для того, чтобы изменить ситуацию. Я знаю, что я выполняю конкретную роль. Это не давит ни на меня, ни на команду".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также напомним, что Клаудио Раньери был признан лучшим тренером месяца в Серии А по итогам февраля.

По теме
yellow-arrow
"Эрлингу нужно опасаться", - хавбек Аталанты назвал нового "украинского Холанда"
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Украины может возглавить Милан
yellow-arrow
Тренер Довбика стал лучшим тренером месяца в Серии А
Клаудио Раньери Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS Roma
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости