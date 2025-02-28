Серия А. Фиорентина прерывает серию поражений победой

Серия А. 27-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

: Гозенс 9

: Бельтран 73 (Ф, стойка)

"Болонья" - "Милан", "Наполи" - "Интер", "Милан" - "Лацио". Очные матчи, которые состоялись или должны состояться в эти дни, предоставляют возможность другим командам, конкурентам, догнать, обогнать, убежать. В частности, "Фиорентине". Она, правда, в плохой форме. Принимала "Лечче" после трех поражений в лиге подряд и даже на фоне слухов о возможном увольнении главного тренера Раффаэле Палладино. Но на этот раз сумела выполнить свою работу.

Как оказалось, ей хватило одного раннего гола. Додо прорвался справа, навесил, и Гозенс замкнул головой. После чего и до конца первого тайма обе команды почти не пробивали по воротам. Четыре удара за это время. Хотя два были опасными. Гости Карлссон и Крстович получали мячи в интересных позициях. Однако все же под слишком острым углом, и Де Хеа отбивал эти мячи, прикрывая ближнюю стойку.

Во втором тайме хозяева уже действовали аккуратнее, не позволяли в обороне. Хотя и сами в атаке не создавали. Ударов по воротам в целом стало больше, но до 73-ей минуты опасных в тайме не было. Пока во время прострела мяч не попал в руку гостю Пьерре в его штрафной. Впрочем, и здесь забить не удалось. Бельтран исполнил пенальти в стойку.

Концовка матча неожиданно оказалась бурной и яркой. Хотя ведь вновь без голов. Бельтран с 17-ти метров попал в перекладину, Вейга обошел защитника и прорвался в центр штрафной, но умудрился не попасть в створ ворот. Серию опасных забросов игроков "Лечче" в штрафную флорентийцы все же прервали. В контратаке флорентиец Гудмундссон не реализовал выход один-на-один, пробив неточно.

"Фиорентина" возвращается на шестое место и отстает от пятого "Лацио" на два очка перед матчем римлян в гостях у "Милана". "Лечче" же терпит второе поражение подряд после трех матчей без них подряд и остается 16-ым в четырех очках над зоной вылета.