Сарри до сих пор ожидает возможности возглавить Милан

Бывший тренер "Челси", "Ювентуса", "Лацио", "Наполи" и ряда других итальянских клубов Маурицио Сарри все еще ожидает возможности возглавить "Милан". Об этом сообщает Николо Скира.

Агент наставника предложил "россонерри" услуги своего подопечного. "Милан" рассматривает Сарри как возможного кандидата на должность главного тренера на следующий сезон.

Последним местом работы Сарри был "Лацио". Он покинул римскую команду 13 марта 2024 – тогда клуб отправил тренера в отставку. С того момента Маурицио находится без работы.

За свою тренерскую карьеру Сарри тренировал 16 клубов, 15 из которых играли в Италии. "Челси" был его единственным зарубежным опытом.

Но именно с “пенсионерами” наставник выиграл свой первый трофей – Лигу Европы в 2019 году. Также в следующем сезоне "Ювентус" под руководством Сарри завоевал титул чемпиона Италии.

"Милан" находится на восьмом месте в Серии А. Клуб в этом сезоне уже отправлял в отставку Пауло Фонсеку, а сейчас команду тренирует Сержиу Консейсау.