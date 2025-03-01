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Вместе с экс-тренером Шахтёра. Милан составил шорт-лист наставников на следующий сезон

Италия

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Вместе с экс-тренером Шахтёра. Милан составил шорт-лист наставников на следующий сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" составил шорт-лист наставников на следующий сезон.

По информации La Gazzetta dello Sport, "Милан" приступил к рассмотрению и оцениванию кандидатов на место главного тренера. Фаворит на должность – тренер "Комо" Сеск Фабрегас.

"Милан" считает, что у Фабрегаса невероятный опыт на высшем уровне в качестве футболиста и желание проявить себя сейчас в качестве тренера

Также клуб рассматривает Маурицио Сарри и экс-тренера "Шахтёра" Роберто де Дзерби.

"Сарри с марта 2024 года без клуба. По словам источника, у него есть желание вернуться к тренерской карьере. В клубе считают, что он гарант хорошей игры. Та же философия у Роберто де Дзерби", - пишет источник.

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Напомним, что "Милан" под руководством Сержиу Консейсау сейчас занимает 8-е место с 41-м баллом. От шестого места, которое гарантирует еврокубки, клуб отстаёт на 4 балла.

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Сеск Фабрегас Сержиу Консейсау Милан Маурицио Сарри Роберто Де Дзерби
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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