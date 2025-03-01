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Де Дзерби может вернуться в Италию: топ-клуб хочет пригласить тренера
Несмотря на то, что его контракт с "Марселем" действует еще два года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" видит в Роберто Де Дзерби одного из кандидатов в замену Тьяго Мотте, если последнего клуб уволит после завершения текущего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Несмотря на то, что "бьянконерри" недавно публично выразили доверие Мотте, клуб все равно продолжает пристально следить за результатами первой команды.
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Ранее Gazzetta и Tuttosport сообщали, что потенциальными кандидатами на должность наставника команды являются Антонио Конте, Джан Пьеро Гасперини, Игорь Тудор и Роберто Манчини. Де Дзерби – пятый в этом списке слухов.
La Gazzetta dello Sport отмечает, что даже финиш на одном из первых четырех мест Серии А не гарантирует Мотте сохранение своей должности, учитывая, что его отношения с частью раздевалки ухудшились. Поэтому тренеру нужно будет улучшить результаты и игру на поле, а также восстановить связи с некоторыми игроками "Ювентуса", чтобы остаться во главе "бьянконерри" в следующей кампании.
Текущий контракт Роберто Де Дзерби с "Марселем" истекает летом 2027 года. Он возглавил провансальцев в начале этого сезона. Сейчас его команда идет на втором месте в Лиге 1.
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