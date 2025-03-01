Серия А. Аталанта упустила шанс стать лидером

Серия А. 27-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

": Карнезекки, Пош (Пашалич 73), Джимсити, Колашинац, Куадрадо (Белланова 59), Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста (Руджери 87), Де Кетеларе (Мальдини 60), Лукман, Ретеги (Самарджич 73)

": Раду, Шингтьенн (Маркандалли 81), Идзес, Канде, Дзербин, Перес, Николусси Кавилья (Конде 87), Бузио (Думбия 60), Эллертсон, Ористаньо (Йебоа 60), Марич (Данкан 81)

: Лукман 90+1 - Раду 86, Перес 90+1

"Аталанта" должна была опровергнуть высказывания о матче "Наполи" - "Интер" как о прямой битве за Скудетто, как о главном матче сезона. Она также полностью в игре, начинала 27-ой тур всего в трех очках позади первого места и сразу после 5:0 в Эмполи неделю тому. Правда, играла крайне неровно. Дважды 5:0, но и 0:0 и три поражения во всех турнирах в предыдущие недели. Всего три победы в девяти предыдущих турах лиги, причем без даже двух подряд за это время.

Закономерность в ее результатах присутствовала. В лиге - три победы в гостях подряд и четыре матча без побед дома подряд. Потому даже домашний матч против "Венеции", команды с 19-го места, теоретически был для бергамцев сложным. Тем более, что этот аутсайдер неделю тому не проиграл дома "Лацио" (0:0), а с разницей более одного мяча в предыдущих 12-ти матчах лиги на всех полях проиграл лишь однажды - 0:2 "Дженоа" в концовке матча в предыдущем гостевом.

"Венеция" и на этот раз сопротивлялась. В первом тайме была равной по владению мячом, вовсе не сидела в обороне, поднимала центр тяжести довольно высоко, комбинировала. По качеству, да и количеству опасных моментов, правда, уступала. Но по голам - нет. Лукман прорывался по краям, но не попадал. Удар Куадрадо с угла отбил вратарь.

В концовке тайма моменты стали еще более яркими. Лукман прорвался по краю и уже попал в створ - Раду отбил. Дзаппакоста с паса партнера по команде пяткой закрутил в стойку. Прострел Куадрадо срезался туда же. Лукман вновь прорвался и вновь Раду отбил. А в ответ Дзербин выскочил на вратаря, пытался перебросить, но тот отбил.

Во втором тайме "Аталанта" уже начала наращивать давление. Но Де Кетеларе пробивал в Раду, Ретеги - неточно с девяти метров. Лукман также не попал. Хотя и здесь "Венеция" свое создала. Йебоа замыкал прострел в упор - Карнезекки отчаянно спас. А в концовке матча Лукман уже избавился от защитников и бил в упор - неточно!

"Аталанта" продолжает свою домашнюю серию в лиге без побед до пяти матчей. Причем выдает вторую домашнюю "нулевку" в лиге против аутсайдера подряд. "Кальяри", "Венеция". "Богиня" остается третьей и упускает шанс выйти на первое место перед матчем в Неаполе. "Венеция" же остается с одним очком и комплиментами, но 19-ой.