Наполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В 27-м туре Серии А встречаются "Наполи" и "Интер". Команды занимают самые высокие места в турнирной таблице. Миланцы на первом месте с 57-ю очками, а неаполитанцы - вторые, с 56-ю баллами.

Серия А. 27-й тур

1 марта. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Телетрансляция - Megogo Футбол 1