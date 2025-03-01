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Наполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
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Битва лидеров

Наполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 27-м туре Серии А встречаются "Наполи" и "Интер". Команды занимают самые высокие места в турнирной таблице. Миланцы на первом месте с 57-ю очками, а неаполитанцы - вторые, с 56-ю баллами.

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Серия А. 27-й тур

1 марта. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Телетрансляция - Megogo Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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