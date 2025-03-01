Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Битва лидеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 27-м туре Серии А встречаются "Наполи" и "Интер". Команды занимают самые высокие места в турнирной таблице. Миланцы на первом месте с 57-ю очками, а неаполитанцы - вторые, с 56-ю баллами.
Серия А. 27-й тур
1 марта. 19:00. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Интер"
Главный арбитр: Даниэле Довери
Телетрансляция - Megogo Футбол 1
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Шомуродов в среднем чаще отмечается голевыми действиями, чем Довбик
- Нападающий Ливерпуля рискует остаться без медали в случае победы клуба в АПЛ
- Администрация президента США может остановить всю военную поддержку Украины – NYT
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000