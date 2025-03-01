Серия А. Наполи - Интер 1:1. Предыдущий сезон не повторился

Серия А. 27-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер" 1:1

Голы: Биллинг 87 - Димарко 22

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Буонджорно, Ррахмани, Политано (Нгонг 82), Лоботка, Гилмор (Биллинг 79), МакТоминей, Спинаццола (Оливера 82), Лукаку, Распадори (Окафор 77)

"Интер": Хосеп Мартинес, Биссек, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 80), Думфриз, Чалханоглу (Зелински 71), Барелла, Мхитарян (Фраттези 80), Димарко (Павар 71), М. Тюрам (Корреа 65), Лаутаро Мартинес

Главный арбитр: Даниэле Довери

В предыдущем сезоне главный конкурент "Интера" в борьбе за Скудетто упустил возможность выйти на первое место, вскоре проиграл ему в очном матче со счетом 0:1, и на этом "нерадзурри" убежали к трофею. В нынешнем сезоне главный конкурент "Интера" потерял первое место, а вскоре был близок к поражению от него со счетом 0:1. Но спасся и не позволил "нерадзурри" убежать.

Матч "Наполи" - "Интер" объявляли главным матчем сезона в Серии А. Будто забывая, что сейчас лишь начало марта. И будто забывая об "Аталанте". Но, судя по результату сегодня, правильно забывали. Она не победила дома аутсайдера и не вышла на первое место. Так что сегодня победа "Интера" могла создать интересный гандикап. Прежде всего - психологический. Но она была упущена.

Ничья сегодня логична. Она вышла параллельной 1:1 в первом круге. Тогда "Интер" доминировал, но не победил, теперь - "Наполи". Да и обе команды ныне далеко не в лучшей форме в плане и игры, и результатов, чтобы побеждать. Говорят о провальном феврале "Наполи". А "Интер" грызут за неумение побеждать грандов в этом сезоне. Сегодня он продемонстрировал это неумение в который раз.

Неудача "Аталанты" еще больше подчеркнула удобство ничьей для обоих участников матча в Неаполе. В первые 18 минут мы это и видели. Предельно осторожная, тягучая, вязкая игра без ударов по воротам вообще. Эти минуты можно вычеркнуть из памяти.

К счастью для нейтральных зрителей, затем хозяева устроили фланговую атаку, когда Лукаку прострелил с фланга, МакТоминей замкнул в падении, но в борьбе с защитником вышло слабо. А гости исполнили классический штрафной удар над "стенкой" в "девятку", какой в наше время редко увидишь. Димарко, автор предыдущего точного штрафного команды в ноябре 2022-го года, вновь отличился.

Несмотря на гол, "Интер" не желал отходить в оборону, пытался давить. Удары Димарко дважды блокировали в очень хороших позициях в штрафной. А "Наполи" пытался сравнять. Лукаку замкнул длинный пас в падении не в ту часть сетки, удары его и Распадори защитники отчаянно блокировали. Однажды не было кому блокировать, ведь даже вратарь ошибся на выходе, но Джакомо забыл мяч.

Можно сказать, что концовка первого тайма была штурмом ворот Хосепа Мартинеса. Тем же была и большая часть второго тайма. Отрезок с 29-ой минуты и до конца матча "Наполи" выиграл по ударам по воротам со счетом 19:3, по владению мячом - 68:32. Особенно "Интеру" было тяжело в первой половине второго тайма. Мячи постоянно свистели в его штрафной, приходилось блокировать.

Подводила хозяев точность. Между 29-ой и 85-ой минутами они попали в створ ворот лишь однажды. Да и тот удар с линии штрафной пошел в центр и был отбит Мартинесом. Еще один оттуда же пошел чуть выше. Постепенно давление вроде бы спадало. Но именно тогда Лоботка обыгрался слева с МакТоминеем и покатил Филиппу Биллингу, вышедшему на замену. Тот со второй попытки пробил вратаря.

Вышло ведь интересно. Весь сезон, и особенно после зимнего Меркато, все говорят о короткой скамейке "Наполи", о недостаточно хороших запасных. На этот матч еще и вылетел Андре Франк Замбо Ангисса. Ожидали, что вместо него с первых минут выйдет зимний новичок Биллинг. Тот в итоге вышел поздно, но не слишком поздно. И забил свой первый мяч за клуб в таком важном матче.

"Наполи" с четырьмя ничьими и поражением в пяти последних турах лиги, то есть без побед. "Интер" с двумя победами, двумя ничьими и двумя поражениями в шести последних матчах лиги, то есть побед лишь 33 процента. Тем не менее, команды возглавляют турнирную таблицу с преимуществом в одно очко в пользу последнего и продолжат плотно бороться за Скудетто. Вместе с "Аталантой".