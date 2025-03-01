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Полное преимущество хозяев и всего лишь спасение от поражения в конце второго тайма. Наполи – Интер 1:1. Обзор матча
Кампанийцы должны были победить, но в итоге чуть не проиграли
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первом тайме соперники нередко обменивались моментами возле чужих ворот. Из 13 ударов на две команды только "змеи" хоть раз попали в створ. Именно эта попытка оказалась результативной. После перерыва подопечные Конте доминировали на поле – ломбардийцы даже не пробивали в сторону хозяев.
"Партенопейцы" остаются вторыми (57 очков). Коллектив не выигрывает 5 поединков подряд. 9 марта клуб будет принимать "Фиорентину". "Нерадзурри" удержали лидерство (58 баллов). В следующую субботу "черно-синие" будут играть дома с "Монцей".
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Неаполь. Стадио Диего Армандо Марадона
Голы: Биллинг, 87 – Димарко, 22
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