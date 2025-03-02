Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Увидим ли мы Артема Добвика?
Getty Images / Global Images Ukraine
После неприятного повреждения украинский нападающий римского клуба вернулся в заявку команды. На сегодняшний матч против "Комо" он как минимум будет на скамейке запасных, но доверится ли ему Клаудио Раньери выход в стартовом составе? Посмотрим. В любом случае, это будет непростой матч для хозяев, для победы нужно будет хорошенько поработать.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Серия А. 27-й тур.
2 марта. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Лука Пайретто (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- “Я дал понять, что думаю. Меня это не устраивает”: наставник Шахтера – о поведении футболиста
- "Лесик, ну какое мнение? Ты – второй”: комментатор вспомнил, как Лобановский воспринимал Михайличенко
- Матч, отец, война. Таловеров поделился впечатлениями от гола в ворота Манчестер Сити
- Много дерби не бывает. Определилась первая полуфинальная пара Кубка Италии
- Возвращение Шахтера в чемпионскую гонку, голы Цыганкова и Таловерова, фиаско Черноморца и Реала. Главные новости за 1 марта
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча