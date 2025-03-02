Рома - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

После неприятного повреждения украинский нападающий римского клуба вернулся в заявку команды. На сегодняшний матч против "Комо" он как минимум будет на скамейке запасных, но доверится ли ему Клаудио Раньери выход в стартовом составе? Посмотрим. В любом случае, это будет непростой матч для хозяев, для победы нужно будет хорошенько поработать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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Серия А. 27-й тур.

2 марта. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Лука Пайретто (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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