Милан – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Наверное, реальная борьба "Милана" за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон уже закончена. Остается надеяться на менее престижные еврокубки, но и для этого нужно еще набирать очки.

Кажется, что прямо сейчас "Лацио" выглядит более сильной командой, которая имеет большие амбиции, по крайней мере в рамках этого сезона. От этого и матч обещает быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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Серия А. 27-й тур.

2 марта. 21:45. Милан. "Сан Сиро"

Главный судья: Джанлука Манганьелло (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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