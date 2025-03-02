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Милан – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Неужели очередной провал от команды Консейсау?

Милан – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, реальная борьба "Милана" за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон уже закончена. Остается надеяться на менее престижные еврокубки, но и для этого нужно еще набирать очки.

Кажется, что прямо сейчас "Лацио" выглядит более сильной командой, которая имеет большие амбиции, по крайней мере в рамках этого сезона. От этого и матч обещает быть интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.

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Серия А. 27-й тур.

2 марта. 21:45. Милан. "Сан Сиро"

Главный судья: Джанлука Манганьелло (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляція матчу "Мілан" — "Лаціо"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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