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Милан – Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Неужели очередной провал от команды Консейсау?
Getty Images / Global Images Ukraine
Наверное, реальная борьба "Милана" за место в Лиге Чемпионов на следующий сезон уже закончена. Остается надеяться на менее престижные еврокубки, но и для этого нужно еще набирать очки.
Кажется, что прямо сейчас "Лацио" выглядит более сильной командой, которая имеет большие амбиции, по крайней мере в рамках этого сезона. От этого и матч обещает быть интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 2 марта.
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Серия А. 27-й тур.
2 марта. 21:45. Милан. "Сан Сиро"
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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