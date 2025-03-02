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Точным ударом! Интер показал гол защитника со штрафного в матче против Наполи. Видео
Это было красиво
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" показал гол защитника со штрафного в матче против "Наполи".
Миланский клуб получил право на стандарт. Защитник Федерико Димарко на 22-й минуте матча воспользовался шансом и точным ударом вывел хозяев поля вперёд.
"Интер" выложил видео на клубном канале
????????????????????????????????????????— Inter ⭐⭐ (@Inter) March 2, 2025
Sostantivo usato per descrivere la rete su punizione di Federico Dimarco#ForzaInter #NapoliInter pic.twitter.com/POyP2fy3r3
Защитнику из-за травмы пришлось уйти из поля на 51-й минуте. "Интер" не удержал преимущество и пропустил ближе к концу матча.
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В этом сезоне Федерико Димарко забид за миланский клуб 4 гола и сделал 5 результативных передач в 25-ти матчах Серии А.
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