Точным ударом! Интер показал гол защитника со штрафного в матче против Наполи. Видео

"Интер" показал гол защитника со штрафного в матче против "Наполи".

Миланский клуб получил право на стандарт. Защитник Федерико Димарко на 22-й минуте матча воспользовался шансом и точным ударом вывел хозяев поля вперёд.

"Интер" выложил видео на клубном канале

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Sostantivo usato per descrivere la rete su punizione di Federico Dimarco#ForzaInter #NapoliInter pic.twitter.com/POyP2fy3r3 — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 2, 2025

Защитнику из-за травмы пришлось уйти из поля на 51-й минуте. "Интер" не удержал преимущество и пропустил ближе к концу матча.

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В этом сезоне Федерико Димарко забид за миланский клуб 4 гола и сделал 5 результативных передач в 25-ти матчах Серии А.