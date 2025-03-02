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Точным ударом! Интер показал гол защитника со штрафного в матче против Наполи. Видео

Италия

Это было красиво

Точным ударом! Интер показал гол защитника со штрафного в матче против Наполи. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" показал гол защитника со штрафного в матче против "Наполи".

Миланский клуб получил право на стандарт. Защитник Федерико Димарко на 22-й минуте матча воспользовался шансом и точным ударом вывел хозяев поля вперёд.

"Интер" выложил видео на клубном канале

Защитнику из-за травмы пришлось уйти из поля на 51-й минуте. "Интер" не удержал преимущество и пропустил ближе к концу матча.

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В этом сезоне Федерико Димарко забид за миланский клуб 4 гола и сделал 5 результативных передач в 25-ти матчах Серии А.

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Источник:
Inter
Опубликовал: Владислав Прийменко
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