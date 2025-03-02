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Серия А. Торино выполняет обязательную программу

Италия
Обновлено

Победа "быков" в Монце

Серия А. Торино выполняет обязательную программу

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 27-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Торино" 0:2

Голы: Элмас 41, Касадеи 66

Победа над "Монцей" ныне - обязательная программа. За предыдущие 12 туров Серии А ее не выполнили лишь две команды. От "Торино" также можно было ожидать подвоха, учитывая его традицию терять очки против аутсайдеров и общую склонность к ничьим. Ничьих в предыдущих девяти турах набралось целых шесть. Но сегодня состоялась победа. Вторая подряд после успеха против "Милана".

Создали "быки" не так много. Еще и позволяли сопернику кое-какие атаки. В середине второго тайма камера показала, как наставник "Торино" Паоло Ваноли кричит на подопечных. Но как раз тогда Касадеи получил с фланга от Адамса, подработал и забил. А в концовке первого тайма Элмас завершил интересную комбинацию. Выходит, оба гола на счету зимних новичков.

"Торино" остается на 11-ом месте, "Монца" - на 20-ом.

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