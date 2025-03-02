Серия А. Торино выполняет обязательную программу

Серия А. 27-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

: Элмас 41, Касадеи 66

Победа над "Монцей" ныне - обязательная программа. За предыдущие 12 туров Серии А ее не выполнили лишь две команды. От "Торино" также можно было ожидать подвоха, учитывая его традицию терять очки против аутсайдеров и общую склонность к ничьим. Ничьих в предыдущих девяти турах набралось целых шесть. Но сегодня состоялась победа. Вторая подряд после успеха против "Милана".

Создали "быки" не так много. Еще и позволяли сопернику кое-какие атаки. В середине второго тайма камера показала, как наставник "Торино" Паоло Ваноли кричит на подопечных. Но как раз тогда Касадеи получил с фланга от Адамса, подработал и забил. А в концовке первого тайма Элмас завершил интересную комбинацию. Выходит, оба гола на счету зимних новичков.

"Торино" остается на 11-ом месте, "Монца" - на 20-ом.