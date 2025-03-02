Серия А. Рома - Комо 2:1. Довбик возвращается, забивает и побеждает

Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

: Салемакерс 61, Довбик 76 - Да Кунья 44

": Свилар, Челик (Ренш 74), Манчини, Ндика, Суле (Салемакерс 59), М. Коне (Кристанте 60), Паредес, Анхелиньо, Лоренцо Пеллегрини (Эль-Шаарави 46), Шомуродов (Довбик 46), Дибала

": Бютез, Смольчич (Войвода 56), Гольданига, Кемпф, Валле (А. Морено 74), Перроне, Какере (Кутроне 56), Да Кунья, Стрефецца, Пас (Иконе 83), Диао (Фадера 74)

: Манчини 54, Кристанте 69 - Смольчич 12, Кемпф 27, Какере 51, Фадера 80

: Кемпф 67 (вторая желтая)

Клаудио Раньери уж точно научил "Рому" не терять очки против середняков и аутсайдеров. Далеко не всегда это выходит уверенно, часто приходится вымучивать, но в итоге победа приходит. В нынешней каденции опытного специалиста в матчах против команд, которые ныне в турнирной таблице ниже девятого места, "волки" потеряли лишь три очка. Да и за то поражение они сегодня взяли реванш.

В матче первого круга 15-го декабря "Рома" отыграла в Комо унылый первый и отвратительный второй тайм. Пропустила дважды во втором и проиграла. После того матча игроки и тренер не раз признавали провальную игру, обещали, что извлекают уроки. Сегодня они отыграли два унылых тайма, и этого хватило для двух голов во втором тайме и победы. Пусть и камбеком.

"Комо" приехал в Рим сразу после побед над "Фиорентиной" и "Наполи" и в первом тайме казался на пути к очередной. Владел мячом 58 процентов времени, комбинировал, чувствовал себя комфортно. Опасных моментов, правда, и ему не хватало, да даже ударов по воротам вообще. Но реализовать удалось. Дибала пробивал в Бютеза. А вот Да Кунья, получив вразрез от Перроне, пробил мимо Свилара.

В начале второго тайма на поле вышли два свежих игрока "Ромы", в том числе Артем Довбик. Команда заиграла агрессивнее, чаще владела мячом. Но и "Комо" от инициативы не собирался отказываться. А моментов ни у кого не было. Потому Раньери произвел еще две замены. И сразу же одна из них забила. Салемакерс разыграл комбинацию с Челиком через правый фланг, замыкал из правой части штрафной и, хотя с рикошетом, но попал.

Вскоре "Комо" еще и остался вдесятером за срыв атаки в центре поля. Но даже в таком состоянии отказываться от активности не собирался. Показывая, что не случайно за его тренером Сеском Фабрегасом следят гранды. Но и против него выступал сильный тренер. Признанный лучшим в лиге в феврале. Раньери выполнил пятую замену. И она (Ренш) прорвалась справа и прострелила. Первой замене - Довбику - оставалось замкнуть в упор.

Четвертая победа "Ромы" в лиге подряд. Восемь побед и три ничьи в последних 11-ти матчах лиги сразу после того поражения от "Комо". Теперь команда Раньери даже на восьмом месте перед матчем "Милана". Сам же "Комо", новичок лиги, на 13-ом и доволен собой.

Довбик заменил Эльдора Шомуродова, признанного болельщиками "Ромы" лучшим игроком команды в феврале. Украинец как всегда был изолирован от партнеров по команде. Коснулся мяча лишь 12 раз. И все же пять раз - в штрафной площадке соперника, также он стал первым на поле за весь матч по ударам по воротам (три, в том числе неточный издали и заблокированный из левой части штрафной). А главное - забил и победил.

Артем не играл с 13-го февраля. Не забивал в лиге с 26-го января, а во всех турнирах с пятого февраля. Теперь он вышел и забил свой девятый мяч в сезоне в лиге и 14-ый во всех турнирах.