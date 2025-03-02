Серия А. Милан - Лацио 1:2. Оттолкнуться от дна, но затем пробить его

Серия А. 27-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио" 1:2

Голы: Чуквуэзе 84 - Дзакканьи 28, Педро 90+8 (пен.)

"Милан": Маньян, А. Хименес (Уокер 46), Габбия (Йович 83), Павлович, Эрнандес, Фофана (Тиав 70), Муса (Феликс 37), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе 70), С. Хименес, Леау

"Лацио": Проведель, Марушич (Лаццари 46), Хила, Жиго (Патрик 79), Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Диа (Нослин 88), Дзакканьи (Педро 79), Чауна (Весино 58)

Предупреждения: С. Хименес 76, Леау 80 - Весино 90+2

Удаление: Павлович 67 (прямая красная)

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

"Милан" уже достиг того дна, на котором его поражения воспринимаются совершенно банально, обыденно, ожидаемо. Мол, так и должно быть, такого он и заслуживает. Сегодня состоялось третье подряд. Четвертое в шести последних матчах во всех турнирах. И никто не удивлен. Удивлен разве что бурному течению матча, захватывающему неожиданному сюжету. Но не результату.

Казалось, что сегодня "россонери" все же избежат поражения. Даже оттолкнутся от дна. Они остались вдесятером на 67-ой минуте, но проявили характер, забив на 84-ой. Однако затем проявили отсутствие этого характера. Привезя пенальти в добавленное время в совершенно необязательной ситуации. Мяч и игрок уходили прочь от ворот, за пределы поля, но Маньян сбил Исаксена.

Далеко не первая грубая ошибка французского вратаря за последние недели. Из четырех последних поражений три - его. Он пропустил легкий удар от "Фейеноорда", пробил в голову своему защитнику, от которой мяч полетел в его ворота против "Торино". И вот теперь привез пенальти. Пенальти неоднозначный, который поначалу казался симуляцией. Но вердикт ведь на табло.

Сегодня болельщики команды продолжили свой протест. Прежде всего - против руководства клуба. На первые 15 минут ультрас не явились, затем пришли, но выкрикивали лозунги против Герри Кардинале, вывешивали баннеры, призывали его уйти. А СМИ перед матчем говорили о революции летом среди игроков, тренеров, директоров. Как настроиться на игру в такой атмосфере?

Поначалу "Милан" и не очень настроился. Диа получил вразрез от Ровеллы и выскочил на вратаря (тот спас). Тавареш прорвался с острого угла, прошил Маньяна (Павлович вытащил). На 18-ой минуте счет по ударам по воротам был 0:4. Но постепенно хозяева все же входили в игру, играли быстрее и острее. Рейндерс замыкал, хотя и слабо, Алекс Хименес закручивал, хотя и неточно.

И все же именно в эти минуты забили гости. В контратаке Павлович прервал пас в подкате, но недалеко и к сопернику, Чауна прорвался справа, Марушич, защитник, получил в центре, Маньян отбил его удар в сторону, но Дзакканьи добил. Как результат - Сержиу Консейсау уже на 37-ой минуте заменил опорника Мусу на атакера Феликса. Не из-за травмы.

В концовке тайма Феликс потерял равновесие и пробил неточно, Дзакканьи слета в динамичной контратаке чуть не попал, Проведель отбил удар Павловича издали. На этом первый тайм закончился. Свисток на перерыв был встречен местными болельщиками оглушительным свистом.

Второй тайм начался динамично. Пулишич с отличной позиции пробил выше, Дзакканьи чуть не закрутил в ворота, Жиго в контратаке пробил в Маньяна. Хватало и других ударов. Правда, эта игра была сбита, когда в контратаку по флангу убежал Исаксен и был сбит Павловичем сзади. Красная за срыв прорыва к воротам (пусть и по флангу) или за грубый фол? Главное - что красная.

После этого хороших атак стало меньше, хотя скорости и особенно напряжение сохранялись на высоком уровне. В итоге появилась и атака. "Милан" сравнял вдесятером, когда Леау навесил, а замена Чуквуэзе замкнула головой. Темп еще более взвинтился, обе команды пытались вырвать победу. И вырвал "Лацио", когда, можно сказать, Исаксен удачно подставился под Маньяна.

"Милан" проигрывает лишь второй из восьми последних матчей против "Лацио". Дома против всех в лиге проигрывает впервые за девять туров. Но в целом поражений в последнее время слишком много. Три подряд в лиге на всех полях впервые с февраля 2023-го года. Потому он падает на девятое место. Какое дно он еще способен пробить в этом сезоне? Как еще способен привезти?

"Лацио" же восстанавливается после сложных недель, когда сыграл вничью в лиге дважды подряд, в том числе с аутсайдером "Венецией", когда вылетел из Кубка. Казалось, что "орлы" слишком устали и начинают падать вниз. Казалось до 97-ой минуты сегодня. Но на 98-ой они поднялись и теперь вновь на четвертом месте в Серии А. Пусть и перед матчем "Ювентуса".