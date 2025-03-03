Главный тренер Милана прокомментировал очередное поражение своей команды

"Милан" уступил "Лацио" (1:2), потерпев таким образом третье поражение подряд в чемпионате. После матча Сержиу Консейсау дал комментарий медиа.

"Момент непростой, игроки чувствуют все, что происходит вокруг клуба. Единственный путь - это работать и ежедневно отдаваться этим цветам с максимальной гордостью. Я не люблю говорить о неудачах, но есть негативные эпизоды для нас и решающие для соперника. У нас было мало времени на подготовку, на стадионе была странная атмосфера. Такого еще не случалось в моей карьере. Но команда проявила характер: мы сравняли счет в меньшинстве, могли даже победить, и в конце случился тот пенальти", - сказал Консейсау.

На вопрос о возможном уходе тренер ответил следующее.

"Меня больше всего волнуют игроки. Я с ними. Я здесь, чтобы защищать своих игроков и раздевалку. Мы переживаем негативный период в плане результатов и эпизодов, но мы продолжаем упорно работать. У меня много мыслей, но сейчас я должен думать о матче с "Лечче", а не о чем-то далеком. Я живу днем за днем. Самое важное - это "Милан", а не то, останется ли Консейсау или нет. Мне жаль болельщиков, потому что я привык побеждать. Это меня действительно ранит. Я очень плохо себя чувствую в этот момент. И что я делаю в такие времена? Работаю еще больше", - сказал Консейсау.

Добавим, что после 27 сыгранных матчей "Милан" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 41 очком.