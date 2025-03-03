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Экс-тренер Барселоны может возглавить Ювентус

Италия

Молодой наставник считается идеальным выбором на эту роль

Экс-тренер Барселоны может возглавить Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Барселоны" может возглавить туринский "Ювентус".

Как сообщает каталонское издание El Nacional, руководство "бьянконери" рассматривает Хави Эрнандеса в качестве идеального преемника для Тьяго Мотты, если они уволят его с поста главного тренера команды на фоне плохих результатов в последних матчах. В случае, если Хави возглавит "старую синьору", он хотел бы подписать 21-летнего Фермина Лопеса.

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Отметим, что вместе с "Барселоной" Хави выиграл Чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне 2022/23. В конце прошлого сезона 45-летний испанец покинул свой родной клуб после почти трех лет работы на посту менеджера "блаугранас".

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Ювентус (Турин) Хави Эрнандес Барселона Тьяго Мотта Хави Фермин Лопес
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:05
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:05
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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0
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Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 13:19
Наx он там нужен
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Bаrcelinius
03.03.2025 в 12:36
Ухахахаха! Ювентусу пздц.
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