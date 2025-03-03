Педро - о победном голе в ворота Милана: Я хочу быть не проблемой, а решением

Опытный нападающий "Лацио" Педро прокомментировал победу над "Миланом" (1:2) и свое будущее в клубе.

"Я очень рад, что мне удалось забить гол в этой встрече и помочь своей команде добыть три очка. Мы должны играть лучше перед воротами соперников, ведь мы создаем очень много моментов. Мы будем продолжать работать над результатом. Иногда бывает трудно выходить на поле с замены, это не всегда удается, но я сосредоточен на "Лацио".

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"Мое будущее? Мы будем говорить об этом с клубом. Посмотрим, рассчитывают ли они на меня. Я очень спокоен, здесь я чувствую себя комфортно, они знают, что я хочу остаться в команде. Посмотрим, сможем ли мы договориться о чем-то. Я хочу быть не проблемой, а решением", — добавил Педро.

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Добавим, что Педро присоединился к "Лацио" в августе 2021 года. За это время 37-летний испанец провел 162 матча за клуб, в которых ему удалось отличиться 30 голами и 16 ассистами.