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Ключевой защитник Интера может пропустить несколько недель из-за травмы
Футболист не смог доиграть прошлый матч до конца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник миланского "Интера" может пропустить несколько недель из-за травмы.
В сообщении на сайте клуба говорится о том, что 27-летний Федерико Димарко прошел медицинское обследование утром в понедельник, 3-го марта. Выяснилось, что он растянул мышцу правого бедра. Его состояние оценят в ближайшие дни.
Ожидается, что защитник "нерадзурри" пропустит около трех недель и вернется на поле уже после мартовского перерыва на матчи национальных сборных.
Le condizioni di Federico Dimarco— Inter ⭐⭐ (@Inter) March 3, 2025
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Заметим, что в матче против "Наполи" (1:1) Федерико Димарко отметился роскошным голом со штрафного, однако на 51-й минуте поединка он был вынужден покинуть пределы футбольного поля из-за повреждения.
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