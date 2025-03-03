  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ключевой защитник Интера может пропустить несколько недель из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой защитник Интера может пропустить несколько недель из-за травмы

Италия

Футболист не смог доиграть прошлый матч до конца

Ключевой защитник Интера может пропустить несколько недель из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой защитник миланского "Интера" может пропустить несколько недель из-за травмы.

В сообщении на сайте клуба говорится о том, что 27-летний Федерико Димарко прошел медицинское обследование утром в понедельник, 3-го марта. Выяснилось, что он растянул мышцу правого бедра. Его состояние оценят в ближайшие дни.

Ожидается, что защитник "нерадзурри" пропустит около трех недель и вернется на поле уже после мартовского перерыва на матчи национальных сборных.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что в матче против "Наполи" (1:1) Федерико Димарко отметился роскошным голом со штрафного, однако на 51-й минуте поединка он был вынужден покинуть пределы футбольного поля из-за повреждения.

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров Баварии может перебраться в Италию
yellow-arrow
Ювентус – Верона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Третье подряд поражение россонерри. Милан – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
Интер (Милан) Федерико Димарко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter Milan
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости