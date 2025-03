С момента прихода Раньери в Рому только два клуба набрали больше очков за волков в Серии А

Итальянский специалист Клаудио Раньери возглавил "Рому" 14 ноября прошлого года. С того момента волки провели 15 матчей в Серии А.

За этот период они заработали 30 очков. Как сообщает статистический портал Opta, только две команды набрали больше последних 15 туров: "Интер" (33) и "Наполи" (31). "Аталанта" заработала также 30 зачетных пунктов.

30 - Since Claudio Ranieri became the new manager, #Roma have collected 30 points in 15 #SerieA matchdays; in this period only Inter (33) and Napoli (31) have done better – Atalanta also have 30. Constance.#RomaComo pic.twitter.com/exnmj0wQNi