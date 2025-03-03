"Очевидно плохая": защитник Милана прокомментировал атмосферу в раздевалке клуба

Защитник "Милана" Маттео Габбиа рассказал об атмосфере, царившей в раздевалке после очередного поражения "россонерри".

“Очевидно плохая. Об этом даже сложно говорить, ситуация не положительная и трудно найти ответ.

Есть горечь, но мы должны попытаться нажать кнопку отдыха. Это может показаться клише, но мы должны убедиться, что сезон завершится на другой ноте.

Результатов просто нет, и мы должны пытаться оставаться в единстве, завершив эту кампанию с гордостью”, – сказал Габбиа.