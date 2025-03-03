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"Очевидно плохая": защитник Милана прокомментировал атмосферу в раздевалке клуба

Италия

Трижды подряд проиграли "россонерри"

"Очевидно плохая": защитник Милана прокомментировал атмосферу в раздевалке клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Милана" Маттео Габбиа рассказал об атмосфере, царившей в раздевалке после очередного поражения "россонерри".

“Очевидно плохая. Об этом даже сложно говорить, ситуация не положительная и трудно найти ответ.

Есть горечь, но мы должны попытаться нажать кнопку отдыха. Это может показаться клише, но мы должны убедиться, что сезон завершится на другой ноте.

Результатов просто нет, и мы должны пытаться оставаться в единстве, завершив эту кампанию с гордостью”, – сказал Габбиа.

Вчера “Милан” в домашнем матче уступил “Лацио” в матче 27 тура чемпионата Италии. Это было третье подряд поражение россонерри" с одинаковым счетом 1:2.

Подопечные Консейсау идут на девятой позиции в Серии А. Следующий матч команда проведет 8 марта против "Лечче".

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Источник:
football-italia.net
Опубликовал: Максим Кучер
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