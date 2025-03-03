Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Очевидно плохая": защитник Милана прокомментировал атмосферу в раздевалке клуба
Трижды подряд проиграли "россонерри"
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Милана" Маттео Габбиа рассказал об атмосфере, царившей в раздевалке после очередного поражения "россонерри".
“Очевидно плохая. Об этом даже сложно говорить, ситуация не положительная и трудно найти ответ.
Есть горечь, но мы должны попытаться нажать кнопку отдыха. Это может показаться клише, но мы должны убедиться, что сезон завершится на другой ноте.
Результатов просто нет, и мы должны пытаться оставаться в единстве, завершив эту кампанию с гордостью”, – сказал Габбиа.
Вчера “Милан” в домашнем матче уступил “Лацио” в матче 27 тура чемпионата Италии. Это было третье подряд поражение россонерри" с одинаковым счетом 1:2.
Подопечные Консейсау идут на девятой позиции в Серии А. Следующий матч команда проведет 8 марта против "Лечче".
Популярное сейчас
- В Сухопутных войсках подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине
- Действительно ли скандальный пенальти? Судейский эксперт отреагировал на критику в адрес Анастасии Романюк
- Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
- Серия А. Рома - Комо 2:1. Довбик возвращается, забивает и побеждает
- Геллер: Если бы Бражко остался в Заре еще на год, стал бы другим футболистом
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии