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Фиорентина сообщила позитивные новости о своем нападающем, получившем травму головы
Готов вернуться к тренировкам
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"Фиорентина" подтвердила, что Мойзе Кин получил разрешение вернуться к тренировкам после последних клинических и инструментальных обследований.
Это произошло через неделю после того, как он получил черепно-мозговую травму в матче против "Вероны". Футболист был вынесен с поля на носилках 23 февраля после столкновения, и он даже провел ночь в больнице.
"Фиорентина" рада подтвердить, что по результатам клинических и инструментальных тестов, которые Мойзе Кин прошел в понедельник утром после травмы головы, получено положительное заключение, и игрок может вернуться к обычной спортивной деятельности", - говорится в официальном заявлении клуба.
Кин пропустил матч против "Лечче" (1:0). Пока что неизвестно, будет ли он готов к выездному поединку Лиги конференций против "Панатинаикоса" в четверг.
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