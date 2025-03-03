Фиорентина сообщила позитивные новости о своем нападающем, получившем травму головы

"Фиорентина" подтвердила, что Мойзе Кин получил разрешение вернуться к тренировкам после последних клинических и инструментальных обследований.

Это произошло через неделю после того, как он получил черепно-мозговую травму в матче против "Вероны". Футболист был вынесен с поля на носилках 23 февраля после столкновения, и он даже провел ночь в больнице.

"Фиорентина" рада подтвердить, что по результатам клинических и инструментальных тестов, которые Мойзе Кин прошел в понедельник утром после травмы головы, получено положительное заключение, и игрок может вернуться к обычной спортивной деятельности", - говорится в официальном заявлении клуба.

Кин пропустил матч против "Лечче" (1:0). Пока что неизвестно, будет ли он готов к выездному поединку Лиги конференций против "Панатинаикоса" в четверг.