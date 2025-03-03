  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фиорентина сообщила позитивные новости о своем нападающем, получившем травму головы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фиорентина сообщила позитивные новости о своем нападающем, получившем травму головы

Италия

Готов вернуться к тренировкам

Фиорентина сообщила позитивные новости о своем нападающем, получившем травму головы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" подтвердила, что Мойзе Кин получил разрешение вернуться к тренировкам после последних клинических и инструментальных обследований.

Это произошло через неделю после того, как он получил черепно-мозговую травму в матче против "Вероны". Футболист был вынесен с поля на носилках 23 февраля после столкновения, и он даже провел ночь в больнице.

"Фиорентина" рада подтвердить, что по результатам клинических и инструментальных тестов, которые Мойзе Кин прошел в понедельник утром после травмы головы, получено положительное заключение, и игрок может вернуться к обычной спортивной деятельности", - говорится в официальном заявлении клуба.

Кин пропустил матч против "Лечче" (1:0). Пока что неизвестно, будет ли он готов к выездному поединку Лиги конференций против "Панатинаикоса" в четверг.

Читайте такжеНападающий Фиорентины потерял сознание во время матча с Вероной
По теме
yellow-arrow
Один из лидеров Баварии может перебраться в Италию
yellow-arrow
Ювентус – Верона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Третье подряд поражение россонерри. Милан – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
Фиорентина (Флоренция) Мойзе Кин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ACF Fiorentina
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости