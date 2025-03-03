  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Третье подряд поражение россонерри. Милан – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третье подряд поражение россонерри. Милан – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Кризис подопечных Консейсау все больше

Третье подряд поражение россонерри. Милан – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 27 тура чемпионата Италии "Милан" дома принимал "Лацио". Для "россонерри" этот матч завершился третьим подряд поражением. Но на этот раз подопечные Консейсау должны были доигрывать в меньшинстве: Страхиня Павлович на 67-й минуте получил красную карточку. Хоть и “Милан” все равно сумел сравнять счет, но пропустил на последних секундах из-за пенальти.

"Милан" – "Лацио" 1:2

Голы: Чуквуэзе 84 – Дзакканьи 28, Педро 90+8 (пен.)

Удаление: Павлович 67 (прямая красная)

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров Баварии может перебраться в Италию
yellow-arrow
Ювентус – Верона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Фиорентина сообщила позитивные новости о своем нападающем, получившем травму головы
Лацио (Рим) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости