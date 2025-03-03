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Третье подряд поражение россонерри. Милан – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
Кризис подопечных Консейсау все больше
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 27 тура чемпионата Италии "Милан" дома принимал "Лацио". Для "россонерри" этот матч завершился третьим подряд поражением. Но на этот раз подопечные Консейсау должны были доигрывать в меньшинстве: Страхиня Павлович на 67-й минуте получил красную карточку. Хоть и “Милан” все равно сумел сравнять счет, но пропустил на последних секундах из-за пенальти.
"Милан" – "Лацио" 1:2
Голы: Чуквуэзе 84 – Дзакканьи 28, Педро 90+8 (пен.)
Удаление: Павлович 67 (прямая красная)
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