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Ювентус – Верона: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Повторится ли результат первого круга?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 27 тура итальянской Серии А встретятся команды с разными задачами. "Ювентус" не смотря на все препятствия все еще борется за топ-3 и уступает третьей "Аталанте" шестью очками. "Верона" идет на 14 месте в турнирной таблице, но отрыв от зоны вылета составляет всего четыре зачетных пункта. В первом круге "Юве" без проблем разгромил "Верону" со счетом 3:0. Как же будет сегодня?
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Чемпионат Италии, 27 тур
3 марта, 21:45
"Ювентус" – "Верона"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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