Один из лидеров Баварии может перебраться в Италию

Один из лидеров мюнхенской "Баварии" может перебраться в Италию.

Источники издания TEAMtalk сообщают о том, что миланский "Интер" может вступить в борьбу за подписание Йозуа Киммиха, который летом может стать свободным агентом. 30-летний немец до сих пор не продлил контракт с клубом.

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Несмотря на то, что "нерадзурри" еще не сделали официального предложения представителям футболиста сборной Германии, они готовы предложить ему четырехлетний контракт с зарплатой в размере 6 миллионов евро в год.

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В этом сезоне Йозуа Киммих провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и 10 ассистами. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.