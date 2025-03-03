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Ювентус потерял из-за травмы своего правого вингера
Франсишку Консейсау прошел медицинское обследование
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсау получил мышечную травму правого бедра.
Сегодня, 3 марта, 22-летний португалец прошел рентгенологическое обследование, которое подтвердило повреждение.
По данным ilBiancoNero, восстановление португальца займет 10 дней.
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