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Ювентус потерял из-за травмы своего правого вингера

Италия

Франсишку Консейсау прошел медицинское обследование

Ювентус потерял из-за травмы своего правого вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсау получил мышечную травму правого бедра.

Сегодня, 3 марта, 22-летний португалец прошел рентгенологическое обследование, которое подтвердило повреждение.

По данным ilBiancoNero, восстановление португальца займет 10 дней.

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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