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Милан объявил о продлении контракта со своим хавбеком
Официально
Фото: twitter.com/acmilan
"Милан" официально объявил о продлении контракта с полузащитником Тиджани Рейндерсом.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.
Тиджани присоединился к "Милану" летом 2023 года из "АЗ" за 20,5 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
March 3, 2025
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Источник:milan
Опубликовал: Екатерина Власова
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