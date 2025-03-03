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Милан объявил о продлении контракта со своим хавбеком

Италия

Официально

Милан объявил о продлении контракта со своим хавбеком

Фото: twitter.com/acmilan

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"Милан" официально объявил о продлении контракта с полузащитником Тиджани Рейндерсом.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Тиджани присоединился к "Милану" летом 2023 года из "АЗ" за 20,5 млн евро. Хавбек в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
milan
Опубликовал: Екатерина Власова
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