УЕФА оштрафовал тренера Ромы на 20 тысяч евро

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери был оштрафован на 20 000 евро за критику арбитра Тобиаса Штилера и инспектора УЕФА по судейству Роберто Розетти после первого матча плей-офф Лиги Европы против "Порту".

Раньери был разъярен решениями арбитра, особенно после удаления Брайана Кристанте. Он предположил, что Штилер был предвзятым к хозяевам поля, и обвинил Розетти в неправильном назначении судьи на матч.

УЕФА также оштрафовал "Рому" на 11 000 евро за неподобающее поведение команды.