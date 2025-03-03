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УЕФА оштрафовал тренера Ромы на 20 тысяч евро
А также итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери был оштрафован на 20 000 евро за критику арбитра Тобиаса Штилера и инспектора УЕФА по судейству Роберто Розетти после первого матча плей-офф Лиги Европы против "Порту".
Раньери был разъярен решениями арбитра, особенно после удаления Брайана Кристанте. Он предположил, что Штилер был предвзятым к хозяевам поля, и обвинил Розетти в неправильном назначении судьи на матч.
УЕФА также оштрафовал "Рому" на 11 000 евро за неподобающее поведение команды.
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