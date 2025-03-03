Серия А. Ювентус вдруг вползает в борьбу за Скудетто

Серия А. 27-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона" 2:0

Голы: К. Тюрам 72, Коопмейнерс 90

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа (Кошта 61), Гатти (Калулу 71), Келли, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни (Коопмейнерс 61), Йилдиз (Мбангула 82), Коло Муани (Влахович 82), Н. Гонсалес

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович (Гиларди 46), Валентини, Коппола, Фараони (Ойегоке 46), Дуда, Ниассе, Чачуа, Суслов (Кастанос 79), Ливраменто (Бернед 56), Сарр (Ламбурд 86)

Предупреждениe: Келли 63

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Первая тройка Серии А постоянно теряет очки. В 27-ом туре вся сыграла вничью. А "Ювентус" сегодня одержал пятую победу в лиге подряд впервые с января 2024-го года, четвертую дома в лиге подряд впервые с ноября 2023-го. Благодаря чему вышел на четвертое место и даже, страшно сказать, включился в борьбу за Скудетто. Он лишь в шести очках позади лидера.

Это включение произошло с невзрачной игрой, сложными победами, даже над аутсайдерами. Три из пяти побед были добыты с разницей в один мяч, в двух остальных разницу более одного мяча обеспечивали лишь голы на 90-91 минутах. В одном из матчей пришлось совершать камбек, во втором - вырывать победу на 89-ой минуте с пенальти. Но какая разница?!

Туринцы в целом пребывали в ужасном настроении. Из-за вылетов из Лиги Чемпионов и Кубка Италии. Последний состоялся в среду. Тьяго Мотта признавал позорную игру в нем, закрыл команду в гостинице с вечера воскресенья и до самого матча против "Вероны". Болельщики же пришли и под ее окна с яростным протестом против игроков, тренера и руководства клуба.

На пресс-конференции перед "Вероной", аутсайдером лиги, но переигравшим "Фиорентину" неделю тому, наставнику "Ювентуса" пришлось больше говорить о вылете из Коппа дома от аутсайдера лиги "Эмполи". Также ему пришлось отвечать на раздражающие вопросы, поддерживает ли его руководство клуба и не отказалась ли его команда от Кубка ради лиги.

Сегодня, впрочем, как просил Мотта, игрокам удалось направить злость и разочарование от последних неудач на поле и превратить в положительную энергию, в реванш, в победу.

В принципе, игра "Юве" сегодня была более положительной, чем почти во всех предыдущих матчах. Он полностью доминировал, мало позволял сопернику. Выиграл матч по ударам по воротам со счетом 27:5, по ударам в створ - 9:2, по владению мячом - 76:24. Свою победу он несомненно заслужил. Но голы долго не шли, пришлось мучиться, ползти к победе.

Начали интереснее как раз гости. Суслов и Сарр пробивали из-за пределов штрафной, Ди Грегорио отбивал. Затем уже Гатти пробил слета неточно, Монтипо тащил удар низом Кефрена Тюрама с 11-ти метров. Мячи свистели вокруг ворот "Вероны". Монтипо отбил и удар Локателли, и МакКенни, ногой вытащил удар Йилдиза. Келли должен был попадать ударом головой.

Во втором тайме Монтипо вновь тащил ногой, удар Коло Муани. Отбивал удар головой Гонсалеса. Йилдиз попал не в ту часть сетки, Кошта также был близок. Но в итоге комбинация на левом фланге освободила Камбиазо, тот прострелил в штрафную, но не по прямой, а назад, а там прокрался Тюрам и четко замкнул метров с 11-ти.



"Верона", не побеждавшая "Ювентус" в Турине в Серии А никогда, проигравшая ему там 15 из 16-ти предыдущих матчей, не сумела ответить на этот гол ничем. "Ювентус" спокойно докатывал. А в итоге даже забил еще. Тон Коопмейнерс начал матч лиги в запасе впервые с октября и урок понял, забив в лиге впервые с седьмого декабря. Он пробил Монтипо с острого угла.

Итак, "Ювентус" на четвертом месте в лиге. Пятое он опережает на два очка, шестое - на пять, от третьего отстает на три, от второго - на пять и от первого - на шесть. За целых 11 туров до финиша. Так что варианты его итогового расположения обширны. Но тенденция в лиге положительная. "Верона" же на 14-ом месте в четырех очках над зоной вылета.