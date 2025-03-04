Италия
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Бьянконери возвращаются в зону ЛЧ. Ювентус - Верона 2:0. Видео голов и обзор матча
Солидный перфоманс
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" уверенно обыграл "Верону" в 27-м туре чемпионата Италии.
Три очка подопечным Тьяго Мотты принесли голы Кефрена Тюрама и Тена Копмейнерса.
Благодаря этой победе "Ювентус" вновь вернулся в зону Лиги чемпионов - на четвертое место в турнирной таблице.
Серия А. 27-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Эллас Верона" 2:0
Голы: К. Тюрам 72, Копмейнерс 90
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