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Бьянконери возвращаются в зону ЛЧ. Ювентус - Верона 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Солидный перфоманс

Бьянконери возвращаются в зону ЛЧ. Ювентус - Верона 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" уверенно обыграл "Верону" в 27-м туре чемпионата Италии.

Три очка подопечным Тьяго Мотты принесли голы Кефрена Тюрама и Тена Копмейнерса.

Благодаря этой победе "Ювентус" вновь вернулся в зону Лиги чемпионов - на четвертое место в турнирной таблице.

Серия А. 27-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона" 2:0

Голы: К. Тюрам 72, Копмейнерс 90

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