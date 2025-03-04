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Главный тренер Ювентуса дал комментарий после победы над Вероной
Впереди очень важный матч против "Аталанты"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тияго Мотта пообщались с прессой после победы "Ювентуса" над "Вероной" со счетом 2:0 в 27-м туре Серии A.
"Было важно победить сегодня дома, и мы это сделали. Теперь нужно сосредоточиться на восстановлении игроков, чтобы лучше подготовиться к матчу с "Аталантой", который будет очень сложным.
Это сильная команда, играющая с большой интенсивностью. Нам нужно быть сконцентрированными, играть энергично и брать инициативу в свои руки, ведь мы знаем, что нас ждет тяжелый матч. "Аталанта" будет пытаться активно прессинговать, поэтому мы должны ответить динамичностью и стремлением к лучшему результату - победе", - сказал Мотта.
Добавим, что после 27 сыгранных матчей "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками, отставая от третьей "Аталанты" на 3 балла.
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