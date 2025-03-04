Миланский Интер нацелился на бывшего игрока Барселоны

Как сообщает издание Fichajes, "Интер" определил Жан-Клера Тодибо одной из главных трансферных целей для укрепления обороны в предстоящем сезоне.

Французский центрбек, который ранее выступал за "Барселону" и сейчас играет в "Вест Хэме", является приоритетным кандидатом для итальянского клуба. Его переход может состояться в формате аренды с опцией выкупа.

25-летний Тодибо прошел непростой путь после ухода из "Барселоны". Он вернулся к оптимальной форме в "Ницце", после чего прошлым летом перешел в английскую Премьер-лигу с большими ожиданиями. Однако в "Вест Хэме" ему не удалось закрепиться в основном составе.

"Интер", намеренный омолодить оборону и уменьшить расходы на зарплаты, считает, что Тодибо идеально подходит под систему Симоне Индзаги. Француз хорошо вписывается в схему с тремя центральными защитниками и может стать долгосрочной заменой для Франческо Ачерби.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний защитник отыграл 19 матчей за "Вест Хэм" во всех турнирах.