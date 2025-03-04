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Милан размышляет над необходимостью подписания арендованного у Челси нападающего
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" размышляет над тем, стоит ли подписывать на постоянной основе арендованного у "Челси" нападающего.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, на данный момент руководство "Милана" недовольно выступлениями и продуктивностью 25-летнего Жоау Феликса. Представители итальянского клуба не готовы начинать переговоры с "Челси" о продлении сотрудничества с нападающим на следующий сезон.
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Заметим, что португалец присоединился к "россонери" этой зимой на правах аренды до конца сезона. В первых 8 матчах за новый клуб Жоау Феликс забил лишь один гол. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро на сайте Transfermarkt.
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