Милан размышляет над необходимостью подписания арендованного у Челси нападающего

"Милан" размышляет над тем, стоит ли подписывать на постоянной основе арендованного у "Челси" нападающего.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, на данный момент руководство "Милана" недовольно выступлениями и продуктивностью 25-летнего Жоау Феликса. Представители итальянского клуба не готовы начинать переговоры с "Челси" о продлении сотрудничества с нападающим на следующий сезон.

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Заметим, что португалец присоединился к "россонери" этой зимой на правах аренды до конца сезона. В первых 8 матчах за новый клуб Жоау Феликс забил лишь один гол. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро на сайте Transfermarkt.