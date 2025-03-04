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Наполи официально объявил о продлении контракта с ключевым защитником

Италия

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Наполи официально объявил о продлении контракта с ключевым защитником

Фото - SSC Napoli

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"Наполи" официально объявил о продлении контракта с ключевым защитником команды.

На сайте клуба говорится о том, что 27-летний Матиас Оливера подписал новое долгосрочное соглашение до конца июня 2030 года. Руководство "Наполи" очень довольно выступлениями левого защитника.

В этом сезоне Оливера принял участие в 22 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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Напомним, что Матиас Оливера присоединился к "Наполи" в 2022 году из "Хетафе" за 16,5 миллионов евро. За этот период он провел 90 матчей в составе "партенопейцев", отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

В сезоне 2022/23 он помог "Наполи" стать чемпионами Италии впервые за более чем 30 лет.

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Источник:
SSC Napoli
Опубликовал: Андрей Журба
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