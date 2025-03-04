  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Одноклубник Артема Довбика попал в список целей Барселоны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Артема Довбика попал в список целей Барселоны

Италия

Нападающий может стать одним из сюрпризов трансферного окна

Одноклубник Артема Довбика попал в список целей Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" Пауло Дибала проводит блестящий сезон, и его выступления не остались незамеченными на международном уровне. В 31 год аргентинец вернулся к своей лучшей форме как в Серии A, так и в еврокубках, став ключевой фигурой итальянской команды.

Его контракт завершается в 2025 году, и в преддверии лета несколько клубов внимательно следят за его ситуацией, включая "Барселону", которая рассматривает Дибалу как потенциальное усиление.

Летнее трансферное окно может стать решающим для его будущего в "Роме". "Барселона", которая стремится найти качественные усиления без значительных финансовых затрат, серьезно рассматривает его кандидатуру. Футболист с таким опытом и уровнем игры, доступный за умеренную цену - это шанс, который трудно проигнорировать. "Рома" постарается удержать его, но решающее слово будет оставаться за самим игроком.

Добавим, что в этом сезоне 31-летний аргентинец забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах за "Рому" во всех турнирах.

Читайте такжеКонкурент Довбика стал лучшим игроком Ромы в феврале
По теме
yellow-arrow
Наполи официально объявил о продлении контракта с ключевым защитником
yellow-arrow
Милан размышляет над необходимостью подписания арендованного у Челси нападающего
yellow-arrow
Ман Юнайтед попытается подписать звезду Милана на замену своему провальному трансферу
Барселона Пауло Дибала Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости