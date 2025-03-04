Одноклубник Артема Довбика попал в список целей Барселоны

Форвард "Ромы" Пауло Дибала проводит блестящий сезон, и его выступления не остались незамеченными на международном уровне. В 31 год аргентинец вернулся к своей лучшей форме как в Серии A, так и в еврокубках, став ключевой фигурой итальянской команды.

Его контракт завершается в 2025 году, и в преддверии лета несколько клубов внимательно следят за его ситуацией, включая "Барселону", которая рассматривает Дибалу как потенциальное усиление.

Летнее трансферное окно может стать решающим для его будущего в "Роме". "Барселона", которая стремится найти качественные усиления без значительных финансовых затрат, серьезно рассматривает его кандидатуру. Футболист с таким опытом и уровнем игры, доступный за умеренную цену - это шанс, который трудно проигнорировать. "Рома" постарается удержать его, но решающее слово будет оставаться за самим игроком.

Добавим, что в этом сезоне 31-летний аргентинец забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 33 матчах за "Рому" во всех турнирах.