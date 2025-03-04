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Бывший спортдир Ювентуса может получить работу в Англии

Италия

Также к его кандидатуре присматриваются испанские клубы

Бывший спортдир Ювентуса может получить работу в Англии

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Бывший спортивный директор туринского "Ювентуса" может получить работу в Англии или Испании.

По информации от журналиста Николо Скиры, несколько английских и испанских клубов уже проявили интерес к кандидатуре 52-летнего Фабио Паратичи на роль спортивного директора.

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Отметим, что срок его дисквалификации истекает этим летом, поэтому он готов вернуться к работе уже в следующем сезоне в новом клубе.

Ранее его связывали с назначением на аналогичную должность в "Милан", а вместе с ним в команду мог бы прийти Маурицио Сарри, став заменой для Сержиу Консейсау.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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