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Тотти рассказал о том, как он мог вернуться в футбол в этом году
Император Рима получил предложение от клуба из Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, как он мог вернуться в футбол.
"У меня был шанс вернуться в футбол. В январе этого года ко мне обратилась итальянская команда, которая выступает в Серии А. Я не шучу. Я тренируюсь каждый день по два часа. Я нахожусь в отличной форме. Но этого не произошло, потому что мне пришлось бы изменить очень много вещей. Я должен был переехать в другой город. Я мог жить рядом с Антонио Кассано, представляете?", — приводит его слова издание La Gazzetta dello Sport.
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Напомним, что в 40-летнем возрасте Франческо Тотти завершил игровую карьеру в июле 2017 года, проведя 785 матчей за "Рому", отметившись за это время 307 голами и 205 ассистами.
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