  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тотти рассказал о том, как он мог вернуться в футбол в этом году
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тотти рассказал о том, как он мог вернуться в футбол в этом году

Италия

Император Рима получил предложение от клуба из Серии А

Тотти рассказал о том, как он мог вернуться в футбол в этом году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, как он мог вернуться в футбол.

"У меня был шанс вернуться в футбол. В январе этого года ко мне обратилась итальянская команда, которая выступает в Серии А. Я не шучу. Я тренируюсь каждый день по два часа. Я нахожусь в отличной форме. Но этого не произошло, потому что мне пришлось бы изменить очень много вещей. Я должен был переехать в другой город. Я мог жить рядом с Антонио Кассано, представляете?", — приводит его слова издание La Gazzetta dello Sport.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в 40-летнем возрасте Франческо Тотти завершил игровую карьеру в июле 2017 года, проведя 785 матчей за "Рому", отметившись за это время 307 голами и 205 ассистами.

Читайте такжеТотти: Дайте мне один-два месяца, чтобы подготовиться к серии А. Есть уже предложения
По теме
yellow-arrow
Известно, готов ли основной вратарь Интера принять участие в следующем матче Лиги чемпионов
yellow-arrow
Сержиу Консейсау планирует оставить звезд Милана на скамейке
yellow-arrow
Ливерпуль нашел замену для своего звездного вингера в Серии А
Франческо Тотти Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости