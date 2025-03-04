Сержиу Консейсау планирует оставить звезд Милана на скамейке

Когда-то Рафаэль Леау и Тео Эрнандес образовывали идеальную связку на левом фланге, которая тянула "Милан" к чемпионству. Но почти три года спустя все изменилось: аплодисменты "Сан-Сиро" превратились в свист.

Главный тренер Сержиу Консейсау рассматривает возможность оставить обоих в запасе на ближайший матч Серии A против "Лечче".

По данным La Gazzetta dello Sport, летом "Милан" распрощается с Тео Эрнандесом, будущее Леау также под вопросом. Португалец может покинуть клуб, хотя пока нет конкретных предложений. Единственный вариант - переход в "Аль-Наср", который Леау может рассмотреть.

Что касается Тео Эрнандеса, его контракт действует до июня 2026 года, но продлевать его не будут. "Милан" планирует продать левого защитника летом, чтобы избежать потери на правах свободного агента.

Добавим, что в этом сезоне на счету Тео 4 гола и 5 ассистов в 37 матчах за "Милан" во всех турнирах, тогда как Рафаэль Леау отметился 10 голами и 8 ассистами в 38 матчах.