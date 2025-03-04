Вратарь Милана пропустит матч с Лечче. Известно почему

Вратарь "Милана" пропустит матч с "Лечче".

Серия А сообщила, что вратарь "Милана" Майк Меньян отстранён на один матч из-за неуважительных высказываний в адрес арбитра матча в туннеле. Также вратарю нужно выплатить штраф в размере 15 тысяч евро

Вратарь сыграл в 27-ми матчах "Милана", в которых пропустил 30 голов и 10 матчей отстоял всухую. Также голкипер получил одну жёлтую карточку.

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"Милан" уступил "Лацио" в прошлом туре Серии А (1:2) и занимает 9-е место в туринрной таблице.