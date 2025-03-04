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Серия А планирует проводить некоторые матчи в США
Все разные лиги обсуждают возможность проведения игр регулярного сезона за рубежом (с)
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянская Серия А рассматривает возможность проведения некоторых матчей сезона в США в течение следующих трех лет. Об этом заявил коммерческий и маркетинговый директор высшего дивизиона Италии Микеле Чиккарезе.
"Все различные лиги обсуждают возможность проведения игр регулярного сезона за рубежом. Если вы посмотрите на НФЛ, они играют в Германии, они играют в Лондоне, они собираются играть в Австралии. Поэтому происходит много вещей, которые делают эту возможность более реальной", - сказал Чиккарезе.
Одним из препятствий на пути к реализации этого плана является позиция ФИФА, которая ранее выступала против проведения матчей регулярного сезона за пределами принимающей страны. Однако, на фоне юридического спора с Relevent Sports, ФИФА была вынуждена пересмотреть свою позицию.
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